Лубінець заявив про хаос у транзитних центрах і закликав змінити підхід до евакуації

Мобільні приймальні Офісу омбудсмена. Фото: Дмитро Лубінець, Facebook

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликав змінити підхід до евакуації та створити державну систему, яка буде «продумана до дрібниць».

За його словами, представники Офісу омбудсмена перевірили 20 транзитних центрів по країні й виявили низку проблем — холод у приміщеннях, відсутність опалення, нестачу персоналу, води та «хаос у координації».

«Евакуація не може бути стихійною реакцією — це має бути державна система, продумана до дрібниць», — наголосив Дмитро Лубінець.

Він запропонував уряду кілька кроків для покращення ситуації: створити стандарти облаштування центрів, гарантувати права тим, хто евакуюється самостійно, та запровадити єдину систему обліку.

Дмитро Лубінець додав, що мобільні приймальні Офісу омбудсмена вже працюють на транзитних пунктах — фіксують порушення, надають консультації та координують реагування.

Нагадаємо, що від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося повернути 227 дітей.