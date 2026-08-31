 До Карпат на відпочинок вирушили ще понад 300 дітей з Миколаєва

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Головна Новини Суспільство 22:20, 31 серпня, 2026

До Карпат на відпочинок вирушили ще понад 300 дітей з Миколаєва

З Миколаєва до Карпат на відпочинок відправили 319 дітей пільгових категорій. Ілюстративне фото МикВістіЗ Миколаєва до Карпат на відпочинок відправили 319 дітей пільгових категорій. Ілюстративне фото МикВісті

У Миколаєві завершується кампанія з оздоровлення дітей, у межах якої до Карпат вирушила чергова група з 319 осіб. Зокрема, 135 дітей відправилися до Івано-Франківської області, а 184 — до Закарпаття.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Загалом від початку кампанії на відпочинок поїхали близько 600 дітей. Організацію поїздок профінансували з міського бюджету для пільгових категорій, які потребують особливої соціальної підтримки.

Начальниця міської служби у справах дітей Юлія Кравченко повідомила, що Миколаївська міська рада щороку виділяє кошти на відпочинок дітей пільгових категорій.

Вона зазначила, що це стосується дітей захисників України, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших визначених законом категорій.Перебування у таборах триватиме два тижні.

Нагадаємо, у травні 2024 року дев'ятеро дітей з родин загиблих героїв та тих, хто обороняє країну, відправилися на відпочинок до Франції в межах проєкту «Діти війни», повідомляв Табунщик.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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