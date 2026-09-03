Цвіль, заблокований вихід, затоплена вентиляція: у Миколаєві перевірили 7 укриттів
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У семи укриттях у житлових будинках Миколаєва виявили недоліки, які можуть створювати загрозу для життя та здоров’я людей під час повітряних тривог. Серед проблем — відсутність безбар’єрного доступу, засобів пожежогасіння, цвіль і сирість, а в одному з укриттів аварійний вихід був повністю заблокований.
Моніторинг провела команда Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях.
Фахівці зазначають, що перевірені укриття не всюди пристосовані для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. У більшості приміщень також не було первинних засобів пожежогасіння.
В одному з укриттів аварійний вихід повністю заблокували сторонні предмети. В інших приміщеннях виявили вогкість, сирість та цвіль.
Ще в одному укритті стічні води затоплюють вентиляційну систему. Через це всередині стоїть різкий неприємний запах, а потрапити до приміщення можна лише імпровізованою доріжкою
«В одному з укриттів стічні води затоплюють вентиляційну систему. Через це у приміщенні поширюється різкий неприємний запах, а доступ до укриття ускладнений — для проходу люди використовують імпровізовану доріжку з цегли та каміння», — йдться у повідомленні.
Також в одному з укриттів взагалі немає місць для сидіння та відпочинку, що ускладнює тривале перебування людей під час повітряних тривог.
За результатами перевірок балансоутримувачам та відповідальним особам надали рекомендації щодо невідкладного усунення виявлених недоліків.
Раніше жителька Корабельного району Миколаєва поскаржилися на укриття, яке закрито під час тривог. Воно розташоване у будинку №303 по проспекту Богоявленському. Як з'ясувалося, ключі тимчасово взяли працівники керуючої компанії, які готують будинок до опалювального сезону.
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