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Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира в мексиканском Монтеррее обыграла свою соперницу из Нидерландов Аранчу Рус.
Об этом пишет Sportarena.
Встреча продлилась всего 52 минуты, за которые Элина Свитолина проиграла лишь один гейм во втором сете — 6:0, 6:1.
Украинка завтра сыграет в финале турнира в Монтеррее, где ее соперницей станет чешка Мария Боузкова, в полуфинале обыгравшая Йоханну Конту из Великобритании.
Напомним, по ходу турнира Элина Свитолина обыграла Данку Ковинич из Черногории (6:3, 6:2), Ольгу Говорцову из Беларуси (6:3, 6:4), а также Лейлу Анни Фернандес из Канады (6:4, 7:5). Она может выиграть турнир, не проиграв ни одного сета.
На данный момент Элина Свитолина занимает седьмое место рейтинга WTA.
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира в мексиканском Монтеррее обыграла свою соперницу из Нидерландов Аранчу Рус.
Об этом пишет Sportarena.
Встреча продлилась всего 52 минуты, за которые Элина Свитолина проиграла лишь один гейм во втором сете — 6:0, 6:1.
Украинка завтра сыграет в финале турнира в Монтеррее, где ее соперницей станет чешка Мария Боузкова, в полуфинале обыгравшая Йоханну Конту из Великобритании.
Напомним, по ходу турнира Элина Свитолина обыграла Данку Ковинич из Черногории (6:3, 6:2), Ольгу Говорцову из Беларуси (6:3, 6:4), а также Лейлу Анни Фернандес из Канады (6:4, 7:5). Она может выиграть турнир, не проиграв ни одного сета.
На данный момент Элина Свитолина занимает седьмое место рейтинга WTA.