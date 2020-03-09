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Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее.
Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
В финальном матче седьмая ракетка мира обыграла чешку Марию Боузкову - 7:5, 4:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 3 часа.
Для соперниц это был второй очный матч. В прошлом году в Гуанчжоу украинка снялась с их поединка.
На пути к финалу Свитолина победила Данку Ковинчич из Черногории (6:3, 6:2), Ольгу Говорцову из Беларуси (6:3, 6:4), Лейлу Анни Фернандес из Канады (6:4, 7:5) и Аранчу Рус из Нидерландов (6:0, 6:1), не проиграв до решающего матча ни одного сета.
Для Элины Свитолиной это 14 титул WTA в карьере и первый в нынешнем сезоне с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году.
Напомним, что ранее Элина Свитолина в полуфинале этого турнира в мексиканском Монтеррее обыграла свою соперницу из Нидерландов Аранчу Рус.
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее.
Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
В финальном матче седьмая ракетка мира обыграла чешку Марию Боузкову - 7:5, 4:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 3 часа.
Для соперниц это был второй очный матч. В прошлом году в Гуанчжоу украинка снялась с их поединка.
На пути к финалу Свитолина победила Данку Ковинчич из Черногории (6:3, 6:2), Ольгу Говорцову из Беларуси (6:3, 6:4), Лейлу Анни Фернандес из Канады (6:4, 7:5) и Аранчу Рус из Нидерландов (6:0, 6:1), не проиграв до решающего матча ни одного сета.
Для Элины Свитолиной это 14 титул WTA в карьере и первый в нынешнем сезоне с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году.
Напомним, что ранее Элина Свитолина в полуфинале этого турнира в мексиканском Монтеррее обыграла свою соперницу из Нидерландов Аранчу Рус.