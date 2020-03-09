Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее.

Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В финальном матче седьмая ракетка мира обыграла чешку Марию Боузкову - 7:5, 4:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 3 часа.

Для соперниц это был второй очный матч. В прошлом году в Гуанчжоу украинка снялась с их поединка.

На пути к финалу Свитолина победила Данку Ковинчич из Черногории (6:3, 6:2), Ольгу Говорцову из Беларуси (6:3, 6:4), Лейлу Анни Фернандес из Канады (6:4, 7:5) и Аранчу Рус из Нидерландов (6:0, 6:1), не проиграв до решающего матча ни одного сета.

Для Элины Свитолиной это 14 титул WTA в карьере и первый в нынешнем сезоне с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году.

Напомним, что ранее Элина Свитолина в полуфинале этого турнира в мексиканском Монтеррее обыграла свою соперницу из Нидерландов Аранчу Рус.