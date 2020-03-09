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Черлидеры МБК «Николаев» рассказали, как поддерживают баскетболистов на различных соревнованиях, а также о том, с какими трудностями им приходится сталкивать при подготовке
Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.
Всего в команде 10 участниц, номера придумывают в основном самостоятельно.
— У нас на одну игру идёт 12 танцев. В основном все с детства у нас танцуют, у нас люди с гимнастки, акробатки, - рассказала участница команды поддержки Ольга Умрихина.
Девушки рассказали, что стараются изо всех сил для того, чтобы доставить спортсменам и публике максимальное удовольствие, а также сами получают положительные эмоции от выступлений.
— В театре это темно, людей не видно. Это тоже очень приятно, когда выходишь на площадку, видишь людей, смотришь на их реакцию, улыбки. И вот когда тебе хлопают, это очень приятно. Ты получаешь такой кайф и адреналин, что когда заканчивается игра, то хотелось бы ещё. Мы стараемся изо всех сил, - рассказала Катерина Дыренко.
Они добавили, что условия для их тренировок не лучшие.
— Самая главная сложность, это репетиции. Потому что очень мало времени у нас есть в зале для отработки танцев: мы обрабатываем все в холле на холодном полу, на бетоне, без зеркал. В этом есть сложность, - отметила Татьяна Загороднюк.
Музыку для композиций танцовщицы выбирают сами.
Также а сюжете отмечается, что существует и исключительно спортивный вид черлидинга. В нем между группами поддержки ведётся борьба по определённым правилам. Есть свои категории и номинации. Как вид спорта черлидинг в Украине признан в 2005 году, с этого же года проводится чемпионат и кубок Украины в этом виде. В Николаевской области федерацию черлидинга основали в 2017 году. Ей руководителей является Ирина Бондаренко.
— Черлидинг на Николаевщине появился в 2017 году. На первое посещение у нас пришло человек 10. Сейчас развивается достаточно активно, мы участвуем во всеукраинских соревнованиях, на разных чемпионатах, - рассказала Ирина Бондаренко.
Отмечается, что существуют различные виды черлидинга: джаз, фристайл, чер.
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Черлидеры МБК «Николаев» рассказали, как поддерживают баскетболистов на различных соревнованиях, а также о том, с какими трудностями им приходится сталкивать при подготовке
Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.
Всего в команде 10 участниц, номера придумывают в основном самостоятельно.
— У нас на одну игру идёт 12 танцев. В основном все с детства у нас танцуют, у нас люди с гимнастки, акробатки, - рассказала участница команды поддержки Ольга Умрихина.
Девушки рассказали, что стараются изо всех сил для того, чтобы доставить спортсменам и публике максимальное удовольствие, а также сами получают положительные эмоции от выступлений.
— В театре это темно, людей не видно. Это тоже очень приятно, когда выходишь на площадку, видишь людей, смотришь на их реакцию, улыбки. И вот когда тебе хлопают, это очень приятно. Ты получаешь такой кайф и адреналин, что когда заканчивается игра, то хотелось бы ещё. Мы стараемся изо всех сил, - рассказала Катерина Дыренко.
Они добавили, что условия для их тренировок не лучшие.
— Самая главная сложность, это репетиции. Потому что очень мало времени у нас есть в зале для отработки танцев: мы обрабатываем все в холле на холодном полу, на бетоне, без зеркал. В этом есть сложность, - отметила Татьяна Загороднюк.
Музыку для композиций танцовщицы выбирают сами.
Также а сюжете отмечается, что существует и исключительно спортивный вид черлидинга. В нем между группами поддержки ведётся борьба по определённым правилам. Есть свои категории и номинации. Как вид спорта черлидинг в Украине признан в 2005 году, с этого же года проводится чемпионат и кубок Украины в этом виде. В Николаевской области федерацию черлидинга основали в 2017 году. Ей руководителей является Ирина Бондаренко.
— Черлидинг на Николаевщине появился в 2017 году. На первое посещение у нас пришло человек 10. Сейчас развивается достаточно активно, мы участвуем во всеукраинских соревнованиях, на разных чемпионатах, - рассказала Ирина Бондаренко.
Отмечается, что существуют различные виды черлидинга: джаз, фристайл, чер.