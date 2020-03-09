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3-7 февраля в Харькове прошёл Чемпионат Украины по прыжкам на батуте. Николаевские спортсмены завоевали золото и бронзу.
Об этом на своей странице написала Елена Мошкив.
София Бирко в индивидуальных прыжках, Светлана Малькова (Николаев) и Марина Кийко (Киев) выиграли синхронные соревнования среди женщин. Анна Довгалева заняла 3 место в индивидуальных прыжках среди юниоров.
По результатам соревнований Светлана и Анна примут участие в Чемпионате Европы, который состоится 7-10 мая во Франции.
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее.
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3-7 февраля в Харькове прошёл Чемпионат Украины по прыжкам на батуте. Николаевские спортсмены завоевали золото и бронзу.
Об этом на своей странице написала Елена Мошкив.
София Бирко в индивидуальных прыжках, Светлана Малькова (Николаев) и Марина Кийко (Киев) выиграли синхронные соревнования среди женщин. Анна Довгалева заняла 3 место в индивидуальных прыжках среди юниоров.
По результатам соревнований Светлана и Анна примут участие в Чемпионате Европы, который состоится 7-10 мая во Франции.
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее.