3-7 февраля в Харькове прошёл Чемпионат Украины по прыжкам на батуте. Николаевские спортсмены завоевали золото и бронзу.

Об этом на своей странице написала Елена Мошкив.

София Бирко в индивидуальных прыжках, Светлана Малькова (Николаев) и Марина Кийко (Киев) выиграли синхронные соревнования среди женщин. Анна Довгалева заняла 3 место в индивидуальных прыжках среди юниоров.

По результатам соревнований Светлана и Анна примут участие в Чемпионате Европы, который состоится 7-10 мая во Франции.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее.