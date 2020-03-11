Товарищеский матч сборной Украины против Франции пройдет при закрытых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщил глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре в комментарии каналу BMFTV.

Также без зрителей пройдет следующая игра французов против сборной Финляндии.

«Трехцветные» сыграют с Украиной 27 марта, а с Финляндией – 31 марта. Оба матча пройдут на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Ранее стал известен состав сборной Украины по футболу на матчи против Франции и Польши.