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Товарищеский матч сборной Украины против Франции пройдет при закрытых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом сообщил глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре в комментарии каналу BMFTV.
Также без зрителей пройдет следующая игра французов против сборной Финляндии.
«Трехцветные» сыграют с Украиной 27 марта, а с Финляндией – 31 марта. Оба матча пройдут на стадионе «Стад де Франс» в Париже.
Ранее стал известен состав сборной Украины по футболу на матчи против Франции и Польши.
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Товарищеский матч сборной Украины против Франции пройдет при закрытых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом сообщил глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре в комментарии каналу BMFTV.
Также без зрителей пройдет следующая игра французов против сборной Финляндии.
«Трехцветные» сыграют с Украиной 27 марта, а с Финляндией – 31 марта. Оба матча пройдут на стадионе «Стад де Франс» в Париже.
Ранее стал известен состав сборной Украины по футболу на матчи против Франции и Польши.