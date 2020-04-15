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Кабинет министров Украины разрешил участникам национальных сборных тренироваться в условиях карантина.
Об этом сообщают на сайте КМУ.
Таким образом спортсменам разрешили индивидуально тренироваться, таки образом спортссменам разрешили бегать, ездить на велосипеде, разрешено движение на активных колясках для спортсменов с инвалидностью всем спортсменам штатных сборных команд по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью.
— Мы получили несколько десятков обращений от федераций и просто неравнодушных к ситуации, которая сложилась. Поэтому, понимая, как это важно для каждого спортсмена продолжать свои тренировки, было принято соответствующее решение. Но, призываю, чтобы все относились к карантину очень серьезно! Держали социальную дистанцию, постоянно дезинфицировали руки и выполняли все санитарные правила для предотвращения заболевания, - подчеркнул Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока рано говорить о выходе украинцев из карантина.
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Кабинет министров Украины разрешил участникам национальных сборных тренироваться в условиях карантина.
Об этом сообщают на сайте КМУ.
Таким образом спортсменам разрешили индивидуально тренироваться, таки образом спортссменам разрешили бегать, ездить на велосипеде, разрешено движение на активных колясках для спортсменов с инвалидностью всем спортсменам штатных сборных команд по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью.
— Мы получили несколько десятков обращений от федераций и просто неравнодушных к ситуации, которая сложилась. Поэтому, понимая, как это важно для каждого спортсмена продолжать свои тренировки, было принято соответствующее решение. Но, призываю, чтобы все относились к карантину очень серьезно! Держали социальную дистанцию, постоянно дезинфицировали руки и выполняли все санитарные правила для предотвращения заболевания, - подчеркнул Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока рано говорить о выходе украинцев из карантина.