Авторитетный британский журнал FourFourTwo внес легендарного экс-наставника киевского Динамо Валерия Лобановского в десятку лучших тренеров в истории футбола.

Как сообщает официальный сайт Динамо, Лобановский занял в рейтинге десятое место. Первое место досталось легендарному экс-наставнику Манчестер Юнайтед Алексу Фергюсону. Также в тройку вошли голландские тренеры Ринус Михелс и Йохан Кройф.

В десятку лучших попал нынешний главный тренер Манчетсер Сити Хосеп Гвардиола, который занял пятую строчку.

Топ-10 лучших тренеров в истории футбола по версии FourFourTwo:

1. Алекс Фергюсон

2. Ринус Михелс

3. Йохан Кройф

4. Билл Шенкли

5. Хосеп Гвардиола

6. Арриго Сакки

7. Метт Басби

8. Эленио Эррера

9. Эрнст Хаппель

10. Валерий Лобановский

Как сообщалось, глава медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д’Хооге убежден, что остановленный из-за пандемии сезон не нужно возобновлять.