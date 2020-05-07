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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности выступить с инициативой выдать российское гражданство украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.
Об этом сообщает sport-express.
— Усик и Ломаченко - достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, которые не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Есть в Украине десятки уродов, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. В основу «Миротворец» включают не предателей Украины, а наоборот - предатели включают людей в эту вымышленную базу, — сказал Умар Кремлев.
Также Умар Кремлев заявил, что в России гордятся Ломаченко и Усиком и готовы предоставить гражданство.
— Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки уродов в Украине будут сеять негатив вокруг этих замечательных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Чтобы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и во всем мире, — сказал Умар Кремлев.
Напомним, Усик и Ломаченко снялись в российском документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес». В нем они рассказывали о том, что украинцы и россияне «один народ».
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности выступить с инициативой выдать российское гражданство украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.
Об этом сообщает sport-express.
— Усик и Ломаченко - достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, которые не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Есть в Украине десятки уродов, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. В основу «Миротворец» включают не предателей Украины, а наоборот - предатели включают людей в эту вымышленную базу, — сказал Умар Кремлев.
Также Умар Кремлев заявил, что в России гордятся Ломаченко и Усиком и готовы предоставить гражданство.
— Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки уродов в Украине будут сеять негатив вокруг этих замечательных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Чтобы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и во всем мире, — сказал Умар Кремлев.
Напомним, Усик и Ломаченко снялись в российском документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес». В нем они рассказывали о том, что украинцы и россияне «один народ».
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный