Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна вошел в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола.

Об этом сообщает УНИАН.

В сборную вошли футболисты, которые уже завершили карьеру. Кроме хорватского защитника, в сборную также включены Рожерио Сени, Рональд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Жуниньо, Зико, Роналдиньо, Диего Марадона и Пеле.

Дарио Срна завершил карьеру в 2019 году после одного сезона в «Кальяри». За «Шахтер» хорват выступал на протяжении 15 лет.

Напомним, что экс-форвард киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко попал в номинацию лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по соотношению голов и проведенных матчей.

Ранее мэр Вознесенска Виталий Луков раскритиковал инициативу военных, которые, несмотря на карантин, планируют провести футбольный матч на ближайшие выходные дни с приезжей командой.