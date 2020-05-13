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Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна вошел в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола.
Об этом сообщает УНИАН.
В сборную вошли футболисты, которые уже завершили карьеру. Кроме хорватского защитника, в сборную также включены Рожерио Сени, Рональд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Жуниньо, Зико, Роналдиньо, Диего Марадона и Пеле.
Дарио Срна завершил карьеру в 2019 году после одного сезона в «Кальяри». За «Шахтер» хорват выступал на протяжении 15 лет.
Напомним, что экс-форвард киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко попал в номинацию лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по соотношению голов и проведенных матчей.
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Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна вошел в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола.
Об этом сообщает УНИАН.
В сборную вошли футболисты, которые уже завершили карьеру. Кроме хорватского защитника, в сборную также включены Рожерио Сени, Рональд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Жуниньо, Зико, Роналдиньо, Диего Марадона и Пеле.
Дарио Срна завершил карьеру в 2019 году после одного сезона в «Кальяри». За «Шахтер» хорват выступал на протяжении 15 лет.
Напомним, что экс-форвард киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко попал в номинацию лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по соотношению голов и проведенных матчей.
Ранее мэр Вознесенска Виталий Луков раскритиковал инициативу военных, которые, несмотря на карантин, планируют провести футбольный матч на ближайшие выходные дни с приезжей командой.