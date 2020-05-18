Сборная Украины разгромно обыграла команду Россию в суперфинале Мировой Лиги по шахматам на платформе Chess.com.

Об этом сообщает Новое Время.

Украинцы победили во всех трех видах программы — блице, быстрых и минутных с результатами 808:396, 942:506, 650,5:493,5.

Суперфинал проходил в рамках Live Chess World League — соревнований, где страну может представлять любой желающий — как гроссмейстер, так и любитель.

Примечательно, что команды пытаются собрать как можно большее число участников. Прошедший Live Chess стал крупнейшим поединком в истории.

Напомним, что украинская Премьер-лига (УПЛ) приняла решение о возобновлении сезона 2019/2020 30 мая.