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Сборная Украины разгромно обыграла команду Россию в суперфинале Мировой Лиги по шахматам на платформе Chess.com.
Об этом сообщает Новое Время.
Украинцы победили во всех трех видах программы — блице, быстрых и минутных с результатами 808:396, 942:506, 650,5:493,5.
Суперфинал проходил в рамках Live Chess World League — соревнований, где страну может представлять любой желающий — как гроссмейстер, так и любитель.
Примечательно, что команды пытаются собрать как можно большее число участников. Прошедший Live Chess стал крупнейшим поединком в истории.
Напомним, что украинская Премьер-лига (УПЛ) приняла решение о возобновлении сезона 2019/2020 30 мая.
Сборная Украины разгромно обыграла команду Россию в суперфинале Мировой Лиги по шахматам на платформе Chess.com.
Об этом сообщает Новое Время.
Украинцы победили во всех трех видах программы — блице, быстрых и минутных с результатами 808:396, 942:506, 650,5:493,5.
Суперфинал проходил в рамках Live Chess World League — соревнований, где страну может представлять любой желающий — как гроссмейстер, так и любитель.
Примечательно, что команды пытаются собрать как можно большее число участников. Прошедший Live Chess стал крупнейшим поединком в истории.
Напомним, что украинская Премьер-лига (УПЛ) приняла решение о возобновлении сезона 2019/2020 30 мая.