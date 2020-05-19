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Миланский футбольный клуб «Интер» договорился с мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» об организации в 2021 году совместного турнира Кубка европейской солидарности. Все доходы от этого турнира будут направлены медицинским учреждениям.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Расписание матчей будет объявлено позднее, когда клубы будут знать свой точный график, и когда фанаты будут допущены на трибуны. Однако уже известно, что в Милане состоится матч «Интер» - «Бавария», в Мадриде пройдет поединок «Реал» - «Интер», в Мюнхене «Бавария» сыграет с «Реалом».
Выручка от всех трех игр будет направлена в медицинские инфраструктуры Италии, Испании и Германии.
Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства кроме чемпионата Беларуси были приостановлены.
Напомним, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ, в котором есть пункт о том, что спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня.
Миланский футбольный клуб «Интер» договорился с мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» об организации в 2021 году совместного турнира Кубка европейской солидарности. Все доходы от этого турнира будут направлены медицинским учреждениям.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Расписание матчей будет объявлено позднее, когда клубы будут знать свой точный график, и когда фанаты будут допущены на трибуны. Однако уже известно, что в Милане состоится матч «Интер» - «Бавария», в Мадриде пройдет поединок «Реал» - «Интер», в Мюнхене «Бавария» сыграет с «Реалом».
Выручка от всех трех игр будет направлена в медицинские инфраструктуры Италии, Испании и Германии.
Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства кроме чемпионата Беларуси были приостановлены.
Напомним, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ, в котором есть пункт о том, что спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня.