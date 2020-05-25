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Испанские власти разрешили Ла Лиге возобновить футбольный чемпионат с 8 июня.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передаёт Левый берег.
— Испания сделала, что должна, и теперь для всех открываются новые горизонты. Пришло время восстановить многие из повседневных занятий. Начиная с 8 июня вернется Ла Лига, - цитирует премьер-министра страны Marca.
Сообщалось, что футбольные матчи в Испании должны возобновиться не позднее 12 июня. В противном случае трансляторы получат право разорвать телевизионные контракты по причине форс-мажора.
При этом Ла Лига намерена проводить матчи чемпионата в каждый день недели. Перерыв между матчами одного клуба должен составлять не меньше 72 часов.
Первым после возвращением матчем в чемпионате Испании должно стать андалузское дерби – матч между «Бетисом» и «Севильей».
Напомним, что 22 мая в Украине впервые состоятся футбольные матчи после паузы из-за эпидемии коронавируса.
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Испанские власти разрешили Ла Лиге возобновить футбольный чемпионат с 8 июня.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передаёт Левый берег.
— Испания сделала, что должна, и теперь для всех открываются новые горизонты. Пришло время восстановить многие из повседневных занятий. Начиная с 8 июня вернется Ла Лига, - цитирует премьер-министра страны Marca.
Сообщалось, что футбольные матчи в Испании должны возобновиться не позднее 12 июня. В противном случае трансляторы получат право разорвать телевизионные контракты по причине форс-мажора.
При этом Ла Лига намерена проводить матчи чемпионата в каждый день недели. Перерыв между матчами одного клуба должен составлять не меньше 72 часов.
Первым после возвращением матчем в чемпионате Испании должно стать андалузское дерби – матч между «Бетисом» и «Севильей».
Напомним, что 22 мая в Украине впервые состоятся футбольные матчи после паузы из-за эпидемии коронавируса.