В Украине в соответствии с техническими требованиями VAR оборудовали уже три стадиона.

Об этом рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН.

Речь идет о стадионах, расположенных в населенных пунктах Александрия, Мариуполь и Минай.

— За время, которое было у нас на карантине, работали с «Александрией». Также «Минай», где состоится 1/2 Кубка Украины, у которого также не было системы VAR, «Мариуполь», где также надо обеспечить работу системы. Все время мы с ними были на контакте, соответствующие службы выезжали на места и делали все, чтобы при возобновлении чемпионата мы могли обеспечить работу VAR на этих играх. Теперь есть подтверждение, что Александрия, Мариуполь и Минай готовы принять систему, и предоставить техническое обеспечение матчей, - рассказал Андрей Павелко.

Он добавил, что за время карантина автомобили VAR были переоборудованы, чтобы обеспечить бесконтактное пребывание арбитров в салоне.

Истема VAR дебютировала в УПЛ на матче «Шахтер» - «Десна». И главный арбитр принял решение об отмене гола в ворота донецкой команды после подсказки видеоассистента.

Напомним, что в мае международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, объявил о внесении временных изменений в связи с паузой в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.