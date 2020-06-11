По итогам 2019 года спортсмены николаевского клуба «PREDATORS» BRAZILIAN JIU JITSU NIKOLAEV стали лучшими во Всеукраинском рейтинге по Джиу-Джитсу.

Об этом сообщил тренер спортсменов Евгений Тютюн, передает управление спорта и молодежи Николаевской облгосадминистрации.

Он отметил, что весь 2019 год спортсмены участвовали в международных чемпионатах Ukraine National Challenge, организованных «Украинской федерацией Бразильского Джиу-Джитсу».

6 спортсменов, среди которых одна девушка, вошли в Рейтинг лучших, сформированный на основе 4 чемпионатов, это — Иван Лукьяненко, Виталий Лесак, Ульяна Готра, Даниэль Ярошенко, Даниил Матвеев и Константин Босый.

Также Евгений Тютюн отметил, что многие ребята с их команды выступали на этих чемпионатах, но им немного не хватило до 1 места в рейтинге лучших: Артем Степенов — 2 в рейтинге, Тимур Моспаненко — 3 в рейтинге, Роман Вельков — 2 в рейтинге, Богдан Сухарев — 2 в рейтинге, Никита Сапунов — 3 в рейтинге.

Напомним, николаевские спортсмены будут представлять Украину на Европейских студенческих играх, которые в июле 2020 года состоятся в Сербии.