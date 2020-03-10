Николаевские спортсмены будут представлять Украину на Европейских студенческих играх, которые в июле 2020 года состоятся в Сербии.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Так, 5-6 марта в Ивано-Франковске состоялись финальные соревнования XV летней Универсиады Украины по тхэквондо (ВТФ). В них приняли участие 88 спортсменов - представителей 36 высших учебных заведений из 13 областей Украины. В рамках программы мероприятия состоялись предварительные и финальные поединки отдельно среди мужчин и женщин в 8-ми весовых категориях.

Нашу область на соревнованиях представляли спортсмены воспитанники ДЮСШ №2 Николаева Мастера спорта Украины Мария Лабузова и Никита Иванов.

В программе «Керуги» среди женщин в весовой категории 62 кг победу одержала Мария Лабузова - студентка ЧНУ им. Петра Могилы. Среди мужчин бронзовую награду завоевал Никита Иванов - студент Николаевского института права НУОНЮА.

— По условиям Положения спортсмены, победившие в своих весовых категориях, будут представлять Украину на Европейских студенческих играх в Сербии в июле этого года. Поэтому искренне поздравляем наших спортсменов и их тренера с золотой и бронзовой наградами! Только победы на европейских студенческих играх, — сообщили в мэрии.

Напомним, украинские спортсмены в 2019 году на вторых Европейских играх в Минске, завоевали 51 медаль - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.