Международная федерация футбола (FIFA) обновила рейтинг национальных сборных команд. Сборная Украины осталась на 24-м месте.

Об этом сообщается на сайте FIFA.

Лидирует в мировом рейтинге Бельгия, вслед за ней — Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.

Сборная Украины держит 24-ю позицию. Из соперников команды Андрея Шевченко на Евро-2020 выше находится сборная Нидерландов — она занимает 14-е место.

Среди команд, с которыми Украина сыграет в Лиге наций, выше других Испания, которая удерживает 8 место, Швейцария — 12-е, Германия — 15-е.

Напомним, что футбольный чемпионат Испании в четверг, 11 июня, возобновил свои матчи после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.