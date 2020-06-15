19-летний полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили и 20-летний хавбек «Шахтера» Тете вошли в список из ста претендентов на премию Golden Boy-2020.

Об этом сообщает Sportarena.

Конкуренцию Цитаишвили и Тете на звание лучшего молодого игрока года составят, в частности, такие игроки, как: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Ансу Фати («Барселона») и Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Golden Boy — ежегодная премия, основанная итальянским изданием Tuttosport в 2003 году. Ей награждается лучший молодой игрок до 21 года, выступающий в Европе.

Напомним, что при распределении средств городского бюджета Николаева на 2020 год Департамент финансов не предусмотрел деньги для детской спортивной школы МФК «Николаев».