Баскетбольные команды МБК «Николаев» и «Нико-Баскет» каждую пятницу проводят открытые вечерние тренировки.

Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Стоит отметить, что в условиях адаптивного карантина баскетбольные команды проводят свои тренировки не в спортшколе «Надежда», а на оборудованной для игры в баскетбол площадке под открытым небом. При этом, посмотреть, как тренируются спортсмены может любой желающий.

Главный тренер «Нико-Баскет» Валентин Берестнев рассказал о идеи проведения тренировок на свежем воздухе.

— Идея родилась еще в 40-е годы прошлого столетия — я яхт-клубе была прекрасная площадка, на которой все лето играли баскетбольные команды. Финальные матчи собирали аудиторию больше тысячи зрителей. В условиях сегодняшней пандемии, когда коронавирус вынудил закончить чемпионат на 2 месяца раньше, мы скучаем по зрителям — зрители скучают за баскетболом. По инициативе нашего городского головы Александра Сенкевича — он говорит: «Давайте, выходите, играйте», потому что люди хотят видеть баскетбол, - рассказал Валентин Берестнев.

Напомним, что МБК «Николаев» с перевесом в одно очко на домашнем паркете обыграл СК «Прометей», игра состоялась вчера, 5 марта.