МБК «Николаев» с перевесом в одно очко на домашнем паркете обыграл СК «Прометей», игра состоялась вчера, 5 марта.

Об этом сообщают в пресс-службе команды.

В первой половине игре обе команды сыграли в равной баскетбол и завершили ее с ровным счетом 40:40. С начала третьей четверти МБК «Николаев» захватил лидерство на 9 очков, благодаря точным трех-очковым от Сергея Приймака, но игроки СК «Прометей» сыграли этот отрыв и завершили четверть со счетом 66:66

В четвертой четверти лидерство команд менялось 6 раз и благодаря точным трех-очковиму от Максима Луценко, МБК «Николаев» вырвал победу со счетом 84:83

МБК «Николаев» — СК «Прометей» — 84:83 (22:21, 18:19, 26:26, 18:17).

Напомним, 13 февраля МБК «Николаев» проиграл южненскому БК «Химик», уступив всего 3 очка.