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МБК «Николаев» с перевесом в одно очко на домашнем паркете обыграл СК «Прометей», игра состоялась вчера, 5 марта.
Об этом сообщают в пресс-службе команды.
В первой половине игре обе команды сыграли в равной баскетбол и завершили ее с ровным счетом 40:40. С начала третьей четверти МБК «Николаев» захватил лидерство на 9 очков, благодаря точным трех-очковым от Сергея Приймака, но игроки СК «Прометей» сыграли этот отрыв и завершили четверть со счетом 66:66
В четвертой четверти лидерство команд менялось 6 раз и благодаря точным трех-очковиму от Максима Луценко, МБК «Николаев» вырвал победу со счетом 84:83
МБК «Николаев» — СК «Прометей» — 84:83 (22:21, 18:19, 26:26, 18:17).
Напомним, 13 февраля МБК «Николаев» проиграл южненскому БК «Химик», уступив всего 3 очка.
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МБК «Николаев» с перевесом в одно очко на домашнем паркете обыграл СК «Прометей», игра состоялась вчера, 5 марта.
Об этом сообщают в пресс-службе команды.
В первой половине игре обе команды сыграли в равной баскетбол и завершили ее с ровным счетом 40:40. С начала третьей четверти МБК «Николаев» захватил лидерство на 9 очков, благодаря точным трех-очковым от Сергея Приймака, но игроки СК «Прометей» сыграли этот отрыв и завершили четверть со счетом 66:66
В четвертой четверти лидерство команд менялось 6 раз и благодаря точным трех-очковиму от Максима Луценко, МБК «Николаев» вырвал победу со счетом 84:83
МБК «Николаев» — СК «Прометей» — 84:83 (22:21, 18:19, 26:26, 18:17).
Напомним, 13 февраля МБК «Николаев» проиграл южненскому БК «Химик», уступив всего 3 очка.