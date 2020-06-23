Первая ракетка мира, организатор серии турниров на Балканах под названием Adria Tour, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Левый берег.

— Мы организовали турнир во время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест, - рассказал Новак Джокович.