Первая ракетка мира, организатор серии турниров на Балканах под названием Adria Tour, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом.
Об этом сообщает Левый берег.
— Мы организовали турнир во время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест, - рассказал Новак Джокович.
Добавим, что супруга Новака и его дети также сдали анализы на коронавирус. Жена заразилась, дети - нет.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возвращение к тотальному карантину в Украине может повлечь катастрофические последствия. Поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.
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Первая ракетка мира, организатор серии турниров на Балканах под названием Adria Tour, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом.
Об этом сообщает Левый берег.
— Мы организовали турнир во время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест, - рассказал Новак Джокович.
Добавим, что супруга Новака и его дети также сдали анализы на коронавирус. Жена заразилась, дети - нет.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возвращение к тотальному карантину в Украине может повлечь катастрофические последствия. Поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.