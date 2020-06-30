Немецкий автогигант Mercedes принял решение перекрасить болиды своей команды на соревнованиях Формулы-1 (F1) в черный цвет, чтобы поддержать таким образом движение против расизма.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление команды Mercedes.
«Представляем нашу новую ливрею (окраску машины, — прим.) 2020 года. Это обещание относительно стремления к разнообразию нашей команды и нашего вида спорта, а также сигнал преданности команды борьбе с расизмом и дискриминацией во всех ее формах», — отметили в Mercedes.
Кроме того, сообщается, что основные пилоты команды будут выступать в черных костюмах в знак борьбы с проявлениями расизма.
Ранее сообщалось, что легендарный баскетболист Чикаго Буллз, 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан выделит 100 млн долл. организациям, занимающимся обеспечением расового равенства и социальной справедливости.
Напомним, в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
Немецкий автогигант Mercedes принял решение перекрасить болиды своей команды на соревнованиях Формулы-1 (F1) в черный цвет, чтобы поддержать таким образом движение против расизма.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление команды Mercedes.
«Представляем нашу новую ливрею (окраску машины, — прим.) 2020 года. Это обещание относительно стремления к разнообразию нашей команды и нашего вида спорта, а также сигнал преданности команды борьбе с расизмом и дискриминацией во всех ее формах», — отметили в Mercedes.
Кроме того, сообщается, что основные пилоты команды будут выступать в черных костюмах в знак борьбы с проявлениями расизма.
Ранее сообщалось, что легендарный баскетболист Чикаго Буллз, 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан выделит 100 млн долл. организациям, занимающимся обеспечением расового равенства и социальной справедливости.
Напомним, в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.