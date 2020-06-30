Немецкий автогигант Mercedes принял решение перекрасить болиды своей команды на соревнованиях Формулы-1 (F1) в черный цвет, чтобы поддержать таким образом движение против расизма.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление команды Mercedes.

«Представляем нашу новую ливрею (окраску машины, — прим.) 2020 года. Это обещание относительно стремления к разнообразию нашей команды и нашего вида спорта, а также сигнал преданности команды борьбе с расизмом и дискриминацией во всех ее формах», — отметили в Mercedes.

Кроме того, сообщается, что основные пилоты команды будут выступать в черных костюмах в знак борьбы с проявлениями расизма.

Ранее сообщалось, что легендарный баскетболист Чикаго Буллз, 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан выделит 100 млн долл. организациям, занимающимся обеспечением расового равенства и социальной справедливости.