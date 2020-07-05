Киевское «Динамо» в домашнем матче уступило «Шахтеру», что дает шанс луганской «Заре» выйти на второе «лигочемпионовское» место в турнирной таблице.

«Классическое» отечественного футбола состоялось в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве. В первом тайме «горняки» забили хозяевам поля дважды — отличились Тарас Степаненко и Евгений Коноплянка.

Во втором тайме «сине-белые» смогли отыграться благодаря голам Беньямину Вербичу и Карлосауде Депене. Однако уже через 5 минут после второго гола «Динамо» Алан Патрик забил третий для «Шахтера» мяч, который и принес команде победу — 3:2.

Отметим, что для дончан этот поединок не представлял никакого турнирного значения, поскольку они уже гарантировали себе чемпионство. А для «Динамо» каждая игра сейчас очень важна, потому что подопечные Алексея Михайличенко могут не занять и второе место в чемпионате.

Вторая ступень в УПЛ позволяет сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов, а третья - только в Лиге Европы.

«Динамо» пока остается вторым, после 29 туров у команды 55 очков, далее идут «Заря» (53 балла) и черниговская «Десна» (52), однако эти клубы еще не сыграли свои матчи 29-го тура. Поэтому в случае победы «Заря» может обойти «Динамо», а «Десна» — догнать.

Всего в чемпионате 32 тура, то есть киевлянам осталось сыграть 3 матча.

Напомним, донецкий футбольный клуб «Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу сезона 2019/20 — в общем для них это уже тринадцатое чемпионство.