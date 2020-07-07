Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс подписал новый контракт с командой, который стал самым крупным в истории спорта.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на 10 лет, оно вступит в силу с сезона-2022. Договор принесет Махоумсу 503 миллиона долларов. На данный момент рекорд принадлежит бейсболисту «Лос-Анджелес Энджелс« Майку Трауту – в 2019 году он подписал 12-летнее соглашение на 430 миллионов долларов.

В 2020 году Махоумс стал самым молодым квотербеком в истории НФЛ, получившим звание MVP в матче за Супербоул.

Напомним, популярная команда по американскому футболу «Washington Redskins», известная своим логотипом краснокожего индейца, заявила, что пересмотрит свое название на фоне массовых протестов в США против расовой дискриминации.