Популярная команда по американскому футболу «Washington Redskins», известная своим логотипом краснокожего индейца, заявила, что пересмотрит свое название на фоне массовых протестов в США против расовой дискриминации.

Об этом заявил в пятницу владелец команды Дэн Снайдер, сообщает The Hill.

— Снайдер давно защищал название своей команды – несмотря на критику, что она имеет расистские высказывания, однако в последнее время он претерпел мощного давления со стороны главных спонсоров, которые поддержали изменения, — отмечает издание.

В частности, столичный стадион FedEx, где базируется команда «Washington Redskins», прислал письменное требование владельцу изменить название команды. А сеть спортивной одежды Nike изъяла из продажи именную продукцию с логотипами популярного в США индейца.

Напомним, протесты в США, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.

Как сообщалось, в США с начала протестов в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда арестованы около 4 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия губернаторов за неспособность подавить массовые уличные протесты, вспыхнувшие после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Также Дональд Трамп заявил о готовности задействовать армию для подавления беспорядков, которые вспыхнули в штате Миннесота в связи с убийством чернокожего.