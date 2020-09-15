Завтра, 16 сентября, состоится первая игра МФК «Николаев» с начала карантина, на которую пустят болельщиков. Зрителям нужно будет надеть маску и пройти температурный скрининг.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

МФК «Николаев» в 16:00 сыграет с «Черноморцем» на основном поле Центрального городского стадиона.

Согласно требованиям Временного медицинского протокола УАФ в день игры территория стадиона будет полностью закрыта, вход будет осуществляться через главные ворота со стороны проспекта Центрального.

Для пропуска на матч необходимо будет при себе иметь бумажный или электронный вариант билета, документ, удостоверяющий личность и маску.

Также при входе будет осуществляться температурный скрининг болельщиков.

Посадка болельщиков будет проходить с соблюдением социальной дистанции, места нужно занимать согласно отметкам на сидениях трибун стадиона.

Также зрителей просят позаботиться о покупке билетов заранее, так как купить билет на стадионе перед матчем не будет возможности.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что муниципальный футбольный клуб «Николаев» столкнулся с проблемой проведения тестов на коронавирус у игроков, которые необходимо сдавать каждые две недели для того, чтобы продолжать играть в чемпионате Украины. Как отметил Сергей Кантор, эта проблема возникла из-за того, что в городской больнице №1 низкая пропускная способность в проведении тестов.