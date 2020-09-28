В Николаеве на базе детской юношеской спортивной школы №6 прошел чемпионат города среди юниоров.

Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Участие в турнире приняли спортсмены от 13 до 16 лет с разных концов Николаевской области. Боксеры состязались в двух возрастных категориях: 2006-2007 года рождения, и юниоры 2004-2005 года рождения. Всего на ринг вышло 17 пар спортсменов.

— Проводим вместе эти две возрастные группы, чтобы было больше участников, больше пар. Чтобы ребята помоложе посмотрели на старших, переняли опыт, им это будет полезно, — заявил глава управления спорта Николаевского горсовета Олег Машкин.

Победители турнира вместе со сборной области вскоре отправятся на тренировочные сборы, чтобы начать подготовку к чемпионату Украины, который должен состоятся уже в октябре.

Напомним, средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) проиграл единогласным решением судей титульный поединок против чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло (31-0, 22 КО). Для Сергея Деревянченко это поражение стало третьим в трех чемпионских поединках.

Джермал Чарло комментируя победу в бою с украинцем Сергеем Деревянченко заявил, что этот поединок стал самым сложным в его карьере.