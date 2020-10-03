На матчи сборной Украины по футболу в Киеве допустят болельщиков. Трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

При условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:

09.10.2020 — Киев, стадион «Оболонь Арена» — матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10.10.2020 — Киев, НСК «Олимпийский» — матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;

13.10.2020 — Киев, НСК «Олимпийский» — матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.

Напомним что в среду, 16 сентября, состоялась первая игра МФК «Николаев» с начала карантина, на которой николаевский футбольный клуб обыграл одесский «Черноморец» в кубковом противостоянии.