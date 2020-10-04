Украинско-польская теннисная пара Екатерина Козлова и Магда Линетт потерпели в субботу, 3 октября, поражение в матче второго круга соревнований пар Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Екатерина и Магда уступили 16-м номерам посева Кори Гауфф и Кэтрин Макнелли из США — 0:6, 6:3, 2:6, пишет Укринформ.

Соперницы провели на корте 1 час 30 минут.

Как сообщалось, во второй круг «Ролан Гаррос» в пятницу, 2 октября, вышел украинско-белорусский дуэт Марта Костюк/ Александра Соснович, который обыграл бельгийку Кирстен Флипкенс и россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:3, 4:6, 6:2.

В третьем раунде (1/8 фінала) соперницами украинско-белорусской пары будут Габриэла Дабровски (Канада) и Елена Остапенко (Латвия), которые посеяны под 5-м номером.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции-2020 составляет 19 миллионов 694 тысячи 806 долларов.

Напомним, что украинская теннисистка из Николаева Катерина Козлова, вылетевшая во втором круге US Open после матча с Петрой Квитовой, оценила уровень организации Открытого чемпионата США в условиях коронавируса.