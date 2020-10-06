В расположении сборной Украины по футболу обнаружили три случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

— Результаты ПЦР-тестов, которые вчера вечером были взяты у игроков сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 в трех представителей национальной команды — голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькова, а также шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича. У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные, — говорится в сообщении.

Отмечается, что трое инфицированных изолированы в своих покоях в отеле парижском Hyatt Regency Chantilly, где остановилась сборная.

Остальные игроки и тренеры готовятся к предматчевой тренировке, которая начнется во вторник на «Стад де Франс» в 20:00 по Киеву. Единственным здоровым вратарем, остающимся в распоряжении тренера сине-желтых Андрея Шевченко, является Георгий Бущан.

Напомним, на матчи сборной Украины по футболу в Киеве допустят болельщиков. Трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости.