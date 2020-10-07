Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Шовковский непосредственно может выйти на поле только тогда, когда ПЦР-тест на коронавирус другого голкипера команды Георгия Бущана будет положительным, или если его нужно будет заменить во время матча.

Сейчас Александр Шовковский является ассистентом главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко. Несмотря на это, регламент УЕФА позволяет включать в список игроков, которые не имеют никакого профессионального контракта с любым клубом.

Отметим, что 45-летний голкипер завершил карьеру в 2016 году. В начале своей футбольной карьеры он играл в «Динамо» (Киев), а с 1993 по 2012 годы был игроком сборной Украины по футболу. Сейчас, как уверяют в УАФ, Шовковский поддерживает себя в хорошей физической форме и проводит индивидуальные тренировки.

Напомним, в расположении сборной Украины по футболу обнаружили три случая заболевания коронавирусом.