Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд мира. Об этом сообщает сайт организации.

Сборная Украины после поражений от Франции и Германии, а также победы над Испанией поднялась на одну позицию. Теперь команда Шевченко занимает 23 место в рейтинге. Лидерами списка остались Бельгия, Франция и Бразилия.

Рейтинг ФИФА от 23 октября:

1. Бельгия (1)

2. Франция (2)

3. Бразилия (3)

4. Англия (4)

5. Португалия (5)

6. Испания (7)

7. Уругвай (6)

8. Аргентина (9)

9. Хорватия (8)

10. Колумбия (10)

...

23. Украина (24)

Добавим, следующие матчи сборная Украины сыграет в ноябре. Сначала 11 числа украинцы сыграют товарищеский матч в Польше. Затем 14 ноября сыграют в Германии, а 17-го ноября — в Швейцарии.

Напомним, донецкий «Шахтер» на выезде одержал победу над «Реалом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде стадионе «Альфредо Ди Стефано» и завершилась со счетом 3:2.