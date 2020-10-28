Игра проходила в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Олимпийский» в Киеве. За все 90 минут основного времени (плюс компенсированное) команды не смогли забить гол, поэтому поединок завершился со счетом 0:0.

Наставник «горняков» Луиш Каштру выставил на игру тот же состав, который неделю назад одержал победу над «Реалом». На этот раз завоевать три очка не удалось.

Так, после двух туров у «Шахтера» есть 4 очка и он возглавляет группу B, у «Интера» благодаря двум ничьим 2 балла. «Боруссия» из Менхенгладбаха имеет 1 балл, а мадридский «Реал» — ноль.

Напомним, донецкий «Шахтер» на выезде одержал победу над «Реалом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде стадионе «Альфредо Ди Стефано» и завершилась со счетом 3:2.