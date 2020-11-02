У пятерых футболистов киевского «Динамо» выявили коронавирусную инфекцию.

Об этом пишет в своем Telegram-канале футбольный журналист Артем Франков.

Коронавирус подтвердили у Александра Караваева, Николая Шапаренко, Миккеля Дуэлунда, Георгия Цитаишвили и Тудора Бэлуцэ. Кроме того, вирус диагностировали у помощника наставника Мирчи Луческу и врачей клуба.

— К счастью, у большинства протекает бессимптомно, но когда они вернутся в строй — тот еще вопрос. Еще раз: здоровья! В первую команду срочно вызван Вивчаренко. Оно и понятно — левый защитник, — написал Артем Франков.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Боруссия» М будет проходить без зрителей. Министерство здравоохранения отозвало свое письмо от 26 октября, которым позволяла присутствие болельщиков.