Спортсмен из Николаева Богдан Чижовский завоевал три золотые медали на чемпионате Украины по прыжкам в воду среди юниоров (группа А/В) в Киеве.

Об этом пишут «Николаевские новости».

Сообщается, что николаевцы Богдан Чижовский и Даниил Коновалов выиграли соревнования в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина (А/В). В частности, в индивидуальных прыжках на 1-метровом трамплине (А) завоевали «золото» и «серебро». При этом на 3-метровом трамплине (В) Богдан Чижовский завоевал «золото», а Даниил Коновалов занял четвертое место.

Отмечается, что бронзовыми призерами на 3-метровом трамплине (В) стали Максим Мирза и Роман Савченко. Еще одно второе место Максим Мирза занял на метровом трамплине (В).

Этот успех разделяют их тренеры Валентина Веприк и Елена Безрукова, а также коллектив Николаевской КДЮСШ «Украина» (директор — заслуженный тренер Украины Сергей Гуменюк).

Напомним, украинские спортсмены в 2019 году на вторых Европейских играх в Минске, завоевали 51 медаль — 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.