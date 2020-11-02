Матч киевского «Динамо» против каталонской «Барселоны» в третьем туре Лиге чемпионов могут перенести из-за большого количества игроков с положительным тестом на коронавирус у киевлян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанские СМИ.
По информации источника, если после завтрашних тестов в составе «бело-синих» будет еще один положительный результат, то матч должны перенести по протоколу УЕФА. На данный момент у «Динамо» в заявке есть 13 игроков из списка А, это минимум, который требуется по протоколу на поединок.
Киевляне должны пройти тест в Барселоне завтра в 10 утра. Столичный клуб должен сыграть против «Барселоны» в гостях 4 ноября.
Напомним, у пятерых футболистов киевского «Динамо» выявили коронавирусную инфекцию.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Матч киевского «Динамо» против каталонской «Барселоны» в третьем туре Лиге чемпионов могут перенести из-за большого количества игроков с положительным тестом на коронавирус у киевлян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанские СМИ.
По информации источника, если после завтрашних тестов в составе «бело-синих» будет еще один положительный результат, то матч должны перенести по протоколу УЕФА. На данный момент у «Динамо» в заявке есть 13 игроков из списка А, это минимум, который требуется по протоколу на поединок.
Киевляне должны пройти тест в Барселоне завтра в 10 утра. Столичный клуб должен сыграть против «Барселоны» в гостях 4 ноября.
Напомним, у пятерых футболистов киевского «Динамо» выявили коронавирусную инфекцию.