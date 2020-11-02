Матч киевского «Динамо» против каталонской «Барселоны» в третьем туре Лиге чемпионов могут перенести из-за большого количества игроков с положительным тестом на коронавирус у киевлян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанские СМИ.

По информации источника, если после завтрашних тестов в составе «бело-синих» будет еще один положительный результат, то матч должны перенести по протоколу УЕФА. На данный момент у «Динамо» в заявке есть 13 игроков из списка А, это минимум, который требуется по протоколу на поединок.

Киевляне должны пройти тест в Барселоне завтра в 10 утра. Столичный клуб должен сыграть против «Барселоны» в гостях 4 ноября.

Напомним, у пятерых футболистов киевского «Динамо» выявили коронавирусную инфекцию.