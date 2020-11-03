УЕФА склоняется к проведению чемпионата Европы в 2021 году в одной стране. Рассматривать этот вариант вынуждает ситуация с коронавирусом на континенте.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

В УЕФА представляют проблематичной ситуацию переезда сборных между странами в условиях пандемии. И потому лучшим вариантом может быть проведение турнира в одной стране вместо 12 городов в разных странах, как запланировано изначально.

Сейчас основным кандидатом на проведение Евро считается Россия. Одной из основных причин называется сносная ситуация с коронавирусом в стране. Еще до отмены проведения чемпионата в этом году, Россия предлагала провести турнир у них в изначально запланированных рамках — с 12 июня по 12 июля.

Тем не менее, вариант с переносом чемпионата Европы в Россию не является решенным вопросом. Многие сомневаются в правдивости статистики по заболеваемости COVID, которую публикует Кремль.

Также не исключен полностью и вариант проведения Евро-2020 в изначальном формате. При этом под вопросом матчи в Баку из-за войны Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

Напомним, матч киевского «Динамо» против каталонской «Барселоны» в третьем туре Лиге чемпионов могут перенести из-за большого количества игроков с положительным тестом на коронавирус у киевлян.