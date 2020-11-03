Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила донецкий «Шахтер» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Киеве без зрителей на трибунах НСК «Олимпийского» завершилась со счетом 6:0.

Об этом пишет РБК-Украина.

Первые четыре мяча немецкая команда забила «горнякам» в первом тайме. Счет на 8 минуте открыл Алассан Плеа, на 17 Кристоф Крамер дальним ударом увеличил преимущество своей команды. На 26 минуте Плеа оформил дубль, а в концовке первого тайма отличился Рами Бенсебайни.

После перерыва Ларс Штиндль забил пятый гол немецкого клуба. На 78 минуте Плеа оформил хет-трик и установил итоговый счет встречи.

После этого поединка «Боруссия» М сдвинула «Шахтер» с первого места. Немцы с пятью очками возглавили группу В, а «горняки» могут потерять и второе место. В другой встрече квартета сойдутся мадридский «Реал» и миланский «Интер». Ответный матч между командами состоится 25 ноября.

Как сообщалось, Киевское «Динамо» накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной» получило результаты тестирования на коронавирус. Все тесты игроки и персонал первой команды оказались отрицательными.