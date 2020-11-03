Киевское «Динамо» накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной» получило результаты тестирования на коронавирус. Все тесты игроки и персонал первой команды оказались отрицательными.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что коронавирус не помешает проведению поединка, который запланирован на среду, 4 ноября, в столице Каталонии, начало в 22.00 по киевскому времени.

Матч находился под угрозой срыва. В расположении киевлян положительные тесты на COVID-19 сдали девять футболистов: вратари Георгий Бущан и Денис Бойко, защитники Виталий Миколенко, Александр Караваев, а также полузащитники Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунн.

Также наличие инфекции подтвердили у четырех сотрудников клубной базы «Динамо», а также ассистента Мирчи Луческу — Эмила Караса.

Если б в составе «бело-синих» выявили еще один положительный результат, то матч должны перенести по протоколу УЕФА.