Спортсменки Николаевской областной школы высшего спортивного мастерства Виктория Бондарь и Анна Нагорная завоевали бронзовую награду на чемпионате Европы в командной гонке по велоспорту.

Как сообщается на сайте горсовета Николаева, турнир проходит с 11 по 15 ноября в Болгарии.

— Поздравляем наших девушек и их тренеров. Эта весомая победа стала возможной и благодаря тренеру, заслуженному работнику физической культуры и спорта Николаевской области и Украины Штермеру Евгению Львовичу, который к сожалению, ушел из жизни, - сказано в сообщении.

Напомним, что николаевские велосипедисты получили 37 медалей на открытом командном чемпионате Украины по велоспорту в олимпийских видах программы и открытом чемпионате Украины в командной гонке.