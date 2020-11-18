Дисциплинарный комитет УЕФА присудил сборной Норвегии техническое поражение (0:3) за неявку на матч против Румынии в Лиге наций.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Матч был запланирован на 15 ноября. Однако скандинавы не смогли отправиться на игру из-за запрета властей Норвегии, которые не разрешили команде покидать пределы страны. Данное решение было принято в связи с положительным тестом на коронавирус у одного из игроков команды.

Норвегия еще может подать апелляцию на данное решение.

Если решение останется в силе, то у норвежцев будет в активе 9 очков после 5 туров в группе В, а у Румынии — 7. Лидируют австрийцы, у которых 12 очков.

Напомним, швейцарские власти отправили сборную Украины на карантин, а матч Лиги наций был отменен. Обе сборные готовы были сыграть поединок, однако решение местной власти перечеркнуло такую возможность. Дальнейшую судьбу этой игры будет определять УЕФА.