Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде.

Об этом сообщает издание Sportarena.com.

Романчук более чем на три секунды превзошел предыдущий рекорд француза Янника Аньеля (7:29,17), который держался восемь лет.

Михаил показал рекордное время в рамках International Swimming League. Украинец выступает за итальянскую команду Aqua Centurions.

Михаил Романчук — двукратный чемпион Европы в Глазго, а также серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу.

Напомним, украинский силач Алексей Новиков выиграл в этом году соревнования в США The World's Strongest Man и получил титул самого сильного человека.