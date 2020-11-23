«Барселона» опубликовала заявку на матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который состоится 24 ноября.

В список футболистов не попал аргентинский нападающий Лионель Месси. Месси стал автором одного из голов в первом поединке между командами. Ему и полузащитнику Де Йонгу был предоставлен отдых. Также в списке нет Жеррара Пике, который получил травму в игре с «Атлетико». А вот Дембеле, который также травмировался в Мадриде, в заявку попал.

У «Динамо» перед матчем с «Барсой» также есть кадровые потери. Не сыграют из-за коронавируса Сидорчук, Цыганков и Родригес.

Напомним, в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов испанский гранд принимал киевское «Динамо». Активнее играли каталонцы, но украинский клуб временами не уступал своему именитому сопернику. Итог встречи — 2:1 в пользу «Барселоны».