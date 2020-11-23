Николаевский тяжелоатлет Александр Тарасенко установил рекорд на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу, который прошел в Киеве.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Чемпионат Европы по пауэрлифтингу собрал 112 спортсменов, большинство из них — украинцы. Однако конкуренцию им также составили представители Финляндии, Литвы, Ирана и Азербайджана. Соревновались мужчины и женщины в разных возрастных и весовых категориях.

В категории до 125 килограммов николаевец Александр Тарасенко стал лучшим. Он установил личный рекорд в приседаниях — 310 килограмм, а также победил в Чемпионате в становой тяге с рекордными для соревнований 345 килограммами.

Александр Тарасенко

В категории до 110 килограммов еще один николаевец Игорь Кляуз в прямом смысле не имел конкурентов, так что его выступление оказалось победным.

Игорь Кляуз

Ранее сообщалось, что МФК «Николаев» в выездном матче одержал победу над житомирским «Полесьем» и вплотную приблизился к тройке лидеров Первой лиги.