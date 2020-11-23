МФК «Николаев» в выездном матче одержал победу над житомирским «Полесьем» и вплотную приблизился к тройке лидеров Первой лиги.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Отмечается, что из 13 матчей, которые «корабелы» сыграли в этом сезоне, было проиграно всего три.

20 ноября встреча с «Полесьем» завершилась победой николаевской команды со счётом 3:1. Противостояние было интересно тем, что за житомирскую команду сейчас играет экс-капитан нашего клуба Андрей Ковалев, а тренерский штаб возглавляет Сергей Шищенко, который ещё в прошлом сезоне возглавлял николаевскую команду.

С первых минут «корабелы» завладели инициативой и уже на 15-й минуте счёт в матча был открыт. На 43-й минуте гостям встречи удалось забить второй гол в ворота соперников. На перерыв команды отправились со счётом 0:2. На 59-й минуте подопечным Сергея Шищенко удалось сократить разницу в счёте. Четвёртый гол в матче забили николаевцы на 75-й минуте.

В воскресенье, 22 ноября, в баскетбольной Суперлиге Украины прошел очередной поединок, в котором Николаев обыграл «Харьковских Соколов».