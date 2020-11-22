В воскресенье, 22 ноября, в баскетбольной Суперлиге Украины прошел очередной поединок, в котором Николаев обыграл «Харьковских Соколов».

Об этом сообщается на сайте николаевского баскетбольного клуба.

МБК «Николаев» активно начал встречу и постепенно увеличивал разницу в счете. В целом такая картина продолжалась до самого конца матча, который закончился со счетом 81:73 в пользу николаевских спортсменов.

В итоге «Николаев» покинул последнее место турнирной таблицы, добыв вторую победу в сезоне.

Напомним, ранее половина состава МБК «Николаев» заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что американец Крис Томас, который стал главным тренером летом этого года, покинул муниципальный баскетбольный клуб «Николаев». Свое решение он объяснил высоким уровнем распространения COVID-19 в Украине и как следствие — критичным порогом инфицированных ведущих игроков клуба.

Новым главным тренером муниципального баскетбольного клуба «Николаев» третий раз стал Валентин Берестнев. 11 ноября у него подтвердился коронавирус.