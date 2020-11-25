Апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0: 3 в матче Лиги Наций со Швейцарией.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии. Апелляционный комитет УЕФА рассмотрел доводы сторон и не принял аргументы Украины, присудив поражение 0:3. Он признал вину украинской стороны в том, что матч не состоялся.

Встреча Лиги наций не состоялась из-за решения врача кантона Люцерн отправить сборную Украины на карантин после нескольких положительных тестов на коронавирус. УАФ сообщила, что не успеет собрать новую команду, чтобы провести встречу на следующий день.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий сообщил, что решение может быть обжаловано в Лозанне.

Наша сборная заняла последнее место в группе и вылетела из элитного дивизиона Лиги наций.