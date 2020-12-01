Украинские ультрамарафонцы провели в Николаеве первые подготовительные сборы к Чемпионату мира по суточному бегу.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Тренировка национальной сборной по суточному бегу за всю историю этой дисциплины в Николаеве прошла впервые. Ее инициатором стал известный николаевский ультрамарафонец Сергей Ян.
Суточный бег — один из видов сверхмарафона, в котором каждый участник старается пробежать как можно большую дистанцию в течение 24 часов.
В сборах приняли участие 11 членов сборной из Николаева, Киева, Одессы и Львова, волонтеры и местные легкоатлеты. Вместе со сборной приехал ее наставник, рекордсмен Украины и постоянный участник мировых первенств Валерий Христенок.
Одна из участниц сборной — 71-летняя Лариса Лабарткава из Львова. Женщина увлеклась бегом на длинные расстояния после выхода на пенсию и не раз побеждала на чемпионатах Украины по суточному и двухсуточному бегу.
— Идея возникла, чтобы сделать именно здесь тренировочный лагерь и собирать сборную перед соревнованиями, чтобы мы могли общаться, пробовать что-то новое в беге, питании, экспериментировать, — рассказал Сергей Ян.
Сборы проходили два дня. В первый спортсмены устроили 12-часовой забег в парке Победы. На второй — возобновительные процедуры.
Ранее известные николаевские ультрамарафонцы Сергей Ян, Валентина Ковальская и Сергей Гоцуляк пробежали от Херсона до Николаева.
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Украинские ультрамарафонцы провели в Николаеве первые подготовительные сборы к Чемпионату мира по суточному бегу.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Тренировка национальной сборной по суточному бегу за всю историю этой дисциплины в Николаеве прошла впервые. Ее инициатором стал известный николаевский ультрамарафонец Сергей Ян.
Суточный бег — один из видов сверхмарафона, в котором каждый участник старается пробежать как можно большую дистанцию в течение 24 часов.
В сборах приняли участие 11 членов сборной из Николаева, Киева, Одессы и Львова, волонтеры и местные легкоатлеты. Вместе со сборной приехал ее наставник, рекордсмен Украины и постоянный участник мировых первенств Валерий Христенок.
Одна из участниц сборной — 71-летняя Лариса Лабарткава из Львова. Женщина увлеклась бегом на длинные расстояния после выхода на пенсию и не раз побеждала на чемпионатах Украины по суточному и двухсуточному бегу.
— Идея возникла, чтобы сделать именно здесь тренировочный лагерь и собирать сборную перед соревнованиями, чтобы мы могли общаться, пробовать что-то новое в беге, питании, экспериментировать, — рассказал Сергей Ян.
Сборы проходили два дня. В первый спортсмены устроили 12-часовой забег в парке Победы. На второй — возобновительные процедуры.
Ранее известные николаевские ультрамарафонцы Сергей Ян, Валентина Ковальская и Сергей Гоцуляк пробежали от Херсона до Николаева.